Berlin & Brandenburg: Dardai schwärmt: Reese und Tabakovic 'Nase, Gefühl, Talent'

Wie schon beim Sieg in der 2. Fußball-Bundesliga gegen Paderborn machten Reese und Tabakovic den Einzug ins Pokal-Achtelfinale fast im Alleingang klar. Reese, der später als "Man of the match" ausgezeichnet wurde, brachte die Berliner in Führung. Tabakovic erhöhte mit seinem bereits fünften Doppelpack in dieser Saison.

Zusammen kommen beide in dieser Spielzeit bereits auf 17 Tore für die Hauptstädter - 13 davon erzielte Tabakovic "Ohne Bälle von Fabi und den anderen kann ich keine Tore machen. Da bin ich irgendwie tot. Ich lebe von den Assists", sagte der Schweizer Stürmer über das Miteinander mit seinen Teamkollegen.

