Berlin bietet Unterkunft für ukrainische Soldaten mit Prothesen

Berlin engagiert sich bei der Versorgung von kriegsverletzten ukrainischen Soldaten, die auf Prothesen angewiesen sind. Eine größere Gruppe wird Mitte April erwartet. Berlin (dpa/bb) - Gut 60 ukrainische Soldaten, die nach einer Amputation eine Prothese benötigen, sollen schon bald in eine neue Flüchtlingsunterkunft in Charlottenburg einziehen. Seit Dienstag werden dort die ersten Wohnungen genutzt, bislang vor allem von Asylsuchenden aus Syrien.

Von den insgesamt 570 Plätzen der sogenannten Modularen Unterkunft für Flüchtlinge an der Quedlinburger Straße seien 60 bis 70 für schwerbehinderte ukrainische Soldaten reserviert, sagte der Sprecher des Landesamts für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF), Sascha Langenbach, der Deutschen Presse-Agentur. "Die Wohnungen haben Türen, die breit genug sind, um dort auch mit einem Rollstuhl oder Rollator reinzukommen, sie haben Aufzüge und ebenerdige Dusche

Berlin Ukrainische Soldaten Prothesen Flüchtlingsunterkunft

