Berlin bewirbt sich um Olympische Spiele 2036 oder 2040

2036 oder 2040 bekundet – wenn sich der Deutsche Olympische Sportbund am 2. Dezember für eines der beiden Austragungsjahre bewirbt. In dieser Woche wurde ein „Memorandum of Understanding" unterzeichnet, mit dem eine „deutsche Bewerbung um Olympische und Paralympische Spiele" unterstützt werden soll.

Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) spricht von einer „Riesen-Chance“ für Berlin. Favorisiert wird das Jahr 2036; hundert Jahre nach den Nazi-Spielen von 1936 soll sich die Stadt als „bunte, vielfältige, diverse, offene Metropole“ präsentieren, so der Wunsch des Regierenden. Doch wie fit ist die Hauptstadt für die Spiele? Wie weit reicht der Sportsgeist und wie gut ist Berlin aufgestellt? In welchen Bereichen ist hartes Training erforderlich, um das große Ziel zu erreichen? Hier folgt ein Faktenchec





