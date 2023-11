Berkshire Hathaway erzielt Rekordgewinn im letzten Quartal

Der operative Gewinn von Berkshire Hathaway belief sich im vergangenen Quartal auf 10,8 Milliarden US-Dollar und damit 40 Prozent höher als noch im Vorjahreszeitraum. Damit markiert das Konglomerat um Warren Buffett ein neues Rekordhoch. Zuvor wurde der Höhepunkt des Betriebsgewinns im zweiten Quartal erreicht, als er sich auf 10 Milliarden US-Dollar belief.Das Gesamtergebnis des Unternehmens zeigt jedoch einen Verlust nach Steuern von 12,8 Milliarden US-Dollar.

Im Vorjahresquartal stand der Verlust noch bei 2,8 Milliarden US-Dollar. Die Berkshire Hathaway-Aktie notiert am Montag im NYSE-Handel zeitweise 2,00 Prozent tiefer bei 344,79 US-Dollar.

FİNANZENNET: NYSE-Titel Berkshire Hathaway-Aktie: Berkshire Hathaway verzeichnet in Q3 RekordgewinnDas Aktienportfolio von Investorenlegende Warren Buffett hat in den USA seine Bücher geöffnet und Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel vorgelegt.

FN_NACHRİCHTEN: Top 3 Dividendenaktien 2024Ein Gewinn von 2,798 Milliarden US-Dollar oder 1,907 US-Dollar pro Klasse-A-Aktie im Vergleich zu einem Verlust von 2,798 Milliarden US-Dollar oder 1,907 US-Dollar pro Klasse-A-Aktie im gleichen Quartal des Vorjahres. Verluste aus Investitionen und derivativen Verträgen in Höhe von 29,778 Milliarden US-Dollar im Vergleich zu einem Verlust von 13,465 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Das operative Ergebnis für das Quartal stieg von 7,651 Milliarden US-Dollar im Vorjahr auf 10,761 Milliarden US-Dollar. Die Gesamteinnahmen für das Quartal betrugen 93,21 Milliarden US-Dollar gegenüber 76,9 Milliarden US-Dollar im Vorjahr.

NTVDE: Nettoverlust im dritten Quartal: Warren Buffett verliert Milliarden durch Apple-KursverfallDas Firmenkonglomerat Berkshire Hathaway des Starinvestors Buffett kann zwar einen operativen Gewinn von 10,76 Milliarden Dollar verbuchen, vor allem durch profitable Geschäfte eigener Unternehmen. Doch der Konzern hält auch Aktien von Apple, die auf Talfahrt gehen und ihm Buchverluste bescheren.

INVESTİNGDE: Berkshire Hathaway A: EPS verfehlt Schätzungen um 14,00 $ - Umsatz besser als erwartetBerkshire Hathaway A: EPS verfehlt Schätzungen um 14,00 $ - Umsatz besser als erwartet

