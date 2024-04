Bergsteiger-Gruppe in Ecuador in Felsspalte gestürzt

Das Unglück ereignete sich in den Morgenstunden gegen 6.15 Uhr Ortszeit (13.15 Uhr deutscher Zeit). ► Dramatisch: Der Bergführer-Verband teilte mit, zwei seiner Mitglieder hätten aus der Ferne gesehen, dass eine Bergsteiger -Gruppe in eine Felsspalte gestürzt sei. Sie versuchten demnach, Kontakt zu den Verunglückten aufzunehmen. Doch es gab keine Antwort. Jetzt läuft ein Rettungseinsatz , bei dem es wohl auf jede Stunde ankommt. Aber vor Ort herrschen schwierige Bedingungen.

Das sagte der lokale Feuerwehr-Chef. „Wir setzen alles daran, Zugang zum Gelände zu erhalten, um Rettungsmaßnahmen für die vermissten Personen durchzuführen.“ An der Suche nach den Verschütteten sind auf Bergeinsätze spezialisierte Rettungskräfte aus Cayambe, Quito und Ambato beteiligt.Der 400 000 Hektar große Nationalpark rund um den Vulkan wurde für den Rettungseinsatz komplett gesperrt. Der Cayambe ist laut dem Geophysikalischen Institut Ecuadors von einer bis zu 50 Metern dicken Eisschicht bedeck

Bergsteiger Ecuador Felsspalte Rettungseinsatz Nationalpark

