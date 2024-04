Benzinpreise auf Jahreshoch

Benzinpreise sind auf einem Jahreshoch . Hinter diesem Anstieg verbirgt sich mehrere Gründe. Diesel -Fahrer können derweil aufatmen.zufolge liegt der durchschnittliche Preis für einen Liter Super E10 bundesweit bei 1,83 Euro - im Januar lag er noch bei 1,72 Euro. Im Gegensatz dazu bleibt der Diesel preis nahezu unverändert und steigt lediglich um 0,2 Cent auf durchschnittlich 1,73 Euro pro Liter.liegt in den deutlich gestiegenen Ölpreise n.

Derzeit kostet ein Barrel der Nordseesorte Brent (159 Liter) etwa 89 Dollar, was einem Anstieg von zwölf Dollar seit Anfang Januar entspricht. Mehrere Faktoren bestimmen diesen Preis. Unter anderem treibt ein begrenztes Angebot an Öl die Preise in die Höhe. Thu Lan Nguyen, Analystin der Commerzbank, sagte dementscheidend für die Ölpreise ist. Saudi-Arabien, der Irak und der Iran gehören zu den wichtigsten Förderländern von Erdö

