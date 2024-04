Benjamin Netanjahu nach Operation aus Krankenhaus entlassen

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wurde nach einer Operation mit Vollnarkose aus dem Hadassah-Ein Kerem-Krankenhaus entlassen. Der 74-Jährige wurde wegen einer Hernie operiert, die bei einer Routineuntersuchung entdeckt wurde.

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



mz_de / 🏆 115. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Netanjahu nach Operation aus Krankenhaus entlassenTel Aviv - Israels Ministerpräsident war in der Vergangenheit öfter wegen gesundheitlicher Probleme im Krankenhaus. Jetzt musste sich Benjamin Netanjahu erneut einer Operation unterziehen.

Herkunft: nordbayern - 🏆 33. / 63 Weiterlesen »

Netanjahu nach Operation aus Krankenhaus entlassenIsraels Ministerpräsident war in der Vergangenheit öfter wegen gesundheitlicher Probleme im Krankenhaus. Jetzt musste sich Benjamin Netanjahu erneut einer Operation unterziehen.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Benjamin Netanjahu droht Hamas-Führern: 'Sie alle sind tote Männer, wir werden sie alle kriegen“​Einmal mehr hat Israels Ministerpräsident im Zusammenhang mit der Hamas martialische Worte gewählt. Benjamin Netanjahu bekräftigte zudem, sein Land im Krieg gegen die Hamas im Gazastreifen zum „absoluten Sieg“ führen zu wollen.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Nach Treffen mit Olaf Scholz: Benjamin Netanjahu will keine Rafah-Offensive so lange Zivilisten festsitzenIsraels Regierungschef Benjamin Netanjahu betont, er will der Zivilbevölkerung von Rafah zur Flucht verhelfen. Nach Einschätzung der WHO ist eine derartige Evakuierung nicht möglich.

Herkunft: berlinerzeitung - 🏆 10. / 74 Weiterlesen »

Benjamin Netanjahu will Rafah-Offensive in Kürze vom Kabinett billigen lassen​Trotz laufender Verhandlungen über eine Feuerpause im Gaza-Krieg will Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu die Pläne für eine umstrittene Militäroffensive in der Stadt Rafah im Süden des Küstengebiets zügig auf den Weg bringen. Womöglich schon am Sonntag.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Benjamin Netanjahu: Der israelische Ministerpräsident riskiert den Bruch mit den USADer israelische Premier hat sich aus den für ihn gefährlichsten Situationen immer wieder herausgewunden. Doch jetzt geht es darum, ob er oder das Land den Krieg um Gaza überlebt. Überreizt Netanjahu in diesem Spiel?

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »