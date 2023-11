Benét Monteiro spielt die Titelrolle in Disneys Musical HERCULES

Für Benét Monteiro ist es die zweite Titelrolle in kurzer Zeit: Bis vor wenigen Tagen stand er in der Broadway-Sensation HAMILTON auf der Bühne in Hamburg. Mit HERCULES übernimmt der 38-Jährige nun eine ganz besondere Hauptrolle. Denn nie zuvor hat ein Disney Musical seine Weltpremiere in Hamburg gefeiert. Der Ticket-Vorverkauf läuft bereits auf www.musicals.de/hercules.

"Ich fühle mich unglaublich geehrt, der erste Hercules sein zu dürfen und etwas ganz Neues zu schaffen. Ich verbinde mit der Figur aus dem beliebten Disney Film so viel! Ähnlich wie Hercules, der im Stück loszieht, um seinen Platz in der Götterwelt einzunehmen, habe auch ich mit 25 Jahren meine Familie und meine Heimat Brasilien hinter mir gelassen und bin meinen Träumen gefolgt.

Mit dem Song hat er auch dieses Mal im Casting-Prozess überzeugt. Ralf Schaedler, Casting Director von Stage Entertainment, sagt:"Benét hat uns bei seinem Vorsprechen sehr berührt. Seine Perspektive auf diese Geschichte wird eine wundervolle Verkörperung eines modernen Helden sein.

Spektakuläre Bühnenkunst, Humor für Jung und Alt, ein herrlich ehrlicher Held und natürlich die Liebe sind die Zutaten dieser fesselnden Musical-Produktion, die in Hamburg ihre Weltpremiere feiern wird. Disneys HERCULES ist die himmlisch komische Geschichte eines Halbgotts, der sich aufmacht, sich selbst und seinen Platz in der Welt zu finden.

