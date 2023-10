Benefizkonzert des Landespolizeiorchesters in Großräschen / Eintritt frei / Jetzt anmelden!

., Helga Schüler, laden zum Konzert mit dem Landespolizeiorchester Brandenburg ein. Am Donnerstag, den 16. November 2023 um 17 Uhr beginnt die Musikveranstaltung im Kurmärker Bürgerhaus in Großräschen.

Das 40-köpfige Landespolizeiorchester Brandenburg unter der Leitung von Christian Köhler ist eines der führenden Berufsblasorchester in der Bundesrepublik Deutschland. Das Repertoire reicht von großen bläsersinfonischen Originalwerken über Oper, Operette und Musical, bis hin zu modernen Cross-Over-Projekten aus Pop, Rock und Jazz.

Der Eintritt zum Konzert ist frei, es wird jedoch um eine Spende für die Arbeit des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge gebeten. Landrat Siegurd Heinze: „Mit einer Spende sorgen die Gäste für einen würdevollen Umgang mit den Opfern der Kriege. Die Arbeit des Volksbundes ist nicht beendet, in jedem Jahr erhalten Kriegsopfer eine letzte Ruhestätte, auch auf dem Waldfriedhof in Halbe in Brandenburg. headtopics.com

