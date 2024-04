Benefiz-Lesung der Krimi-Cops im Heinrich-von-Kleist-Forum

Die Krimi-Cops lesen am Donnerstag, 11. April, im Heinrich-von-Kleist-Forum. Der Erlös des Abends geht an die Polizeistiftung NRW. Der Vorverkauf läuft. Hamm – Wenn „Struller & Jensen“ ermitteln, erwarten die Leser spannende Fälle und eine Menge rheinländischer Humor: Im Rahmen der traditionellen Benefiz-Lesung der Gewerkschaft der Polizei (GdP) kommen die Krimi-Cops nach. Am Donnerstag, 11. April, lesen sie ab 19 Uhr im Heinrich-von-Kleist-Forum.

Alle Erlöse des Abends kommen in diesem Jahr erstmals der Polizeistiftung NRW zugute.Mit dabei haben die vier Autoren und waschechten Kommissare aus Düsseldorf ein Best-of ihrer beliebten Kriminalromane und Kurzkrimis, die unter anderem für „Mord am Hellweg“ entstanden sind. Ende April erscheint mit „Zahltag“ der nunmehr achte Band der Reihe um Kommissar Pit „Struller“ Struhlmann und seinen Kollegen Christian Jense

Krimi-Cops Benefiz-Lesung Heinrich-Von-Kleist-Forum Polizeistiftung NRW

