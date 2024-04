Benediktinermönch Notker Wolf überraschend verstorben

Der bekannte Benediktinermönch Notker Wolf ist überraschend gestorben. Der 83-Jährige war auf dem Rückweg von einer Pilgerwallfahrt in Italien, als er plötzlich verstarb. Notker Wolf war einer der bekanntesten Ordensmänner Deutschlands und trat mit seiner Band Feedback sogar im Vorprogramm von Deep Purple auf.

Sein Tod wurde mit großer Bestürzung aufgenommen.

