Benedikt Dolls wahrscheinlich letzte Saison als Biathlet

Benedikt Doll geht in seine wahrscheinlich letzte Saison als Biathlet. Warum er nach wie vor um den Sieg mitlaufen kann, will er direkt beim Weltcup-Auftakt in Östersund zeigen. Von Jonas Schlott Eigentlich ist alles wie immer in den vergangenen zwölf Jahren. Wenn die Biathleten am Wochenende in Östersund an den Start gehen, wird auch Benedikt Doll mit von der Partie sein. Das Adrenalin und die Gefühle, wenn der Startschuss ertönt, dürften dieses Mal bei ihm allerdings etwas größer sein.

Für den ehemaligen Sprint-Weltmeister ist es nach eigener Aussage mit 'hoher Wahrscheinlichkeit' die letzte Saison als aktiver Biathlet. 'Ich will in meinem Leben noch etwas anderes machen. Ich mache zwar sehr gerne Biathlon und habe meinen Spaß dabei. Aber mit 40 nochmal anzufangen, etwas Neues zu studieren, ist zu spät', hatte Doll Anfang des Jahres im Sportschau-Podcast angekündigt. Für Doll sind 'einige Podestplätze drin' Nach den Rücktritten von Arnd Peiffer und Erik Lesser war der Schwarzwälder bereits in der vergangenen Saison das Zugpferd im deutschen Tea





