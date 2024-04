Ben Tewaag spricht über seine ideale Partnerin

Ben Tewaag (47) hat klare Vorstellungen , wenn es um seine ideale Partnerin geht. In einem Interview mit Bild plaudert der Promi Big Brother-Gewinner aus dem Nähkästchen, was das Thema Liebe betrifft. 'Sicher ist: Eine Feiermaus, die so drauf ist wie ich vor 18 Jahren, kann ich nicht gebrauchen!', merkt der Sohn von Uschi Glas (80) bestimmt an und erklärt, was er von einer potenziellen Freundin erwarte: 'Sie soll humorvoll, intelligent, loyal und ehrlich sein.

Am besten wäre eine Frau, die mit mir auch den Jakobsweg gehen könnte, den ich für 2024 wieder plane.' Der 47-Jährige scheint bereits seit Juni 2022 wieder Single zu sein. Damals meldete er sich mit traurigen Nachrichten bei seinen Fans: 'Traurig, die Frau, die ich heiraten wollte, zu verlieren', kommentierte der Bruder von Julia Tewaag damals ein Instagram-Foto seiner einstigen Freundin Ayli

Ben Tewaag Partnerin Interview Liebe Vorstellungen

