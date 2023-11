Bemerkenswerte Monatskerze

Die spiegelbildliche Situation liegt derzeit beim Goldpreis vor. Entsprechend würde „triple tops always break“ für ein ganz großes Investmentkaufsignal sorgen. Gold (Monthly) Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang 5-Jahreschart Gold Quelle: Refinitiv, tradesignal² Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?Kostenlos abonnieren .

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FN_NACHRICHTEN: Opening Bell: Gold, Barrick Gold, Arista Networks, Tesla, Amazon, Apple, Microsoft, NvidiaGestern präsentierten sich die US-Anleger mal wieder mutiger. Für den Dow Jones ging es um 1,6 Prozent nach oben. Der Nasdaq legte um 1,1 Prozent zu. Bei den Einzelthemen geht es heute um Gold, Barrick

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕

FN_NACHRICHTEN: Puma Exploration Inc.: Puma Increases the High-Grade Gold Footprint of the Lynx Gold Zone and Extends it at DepthHole WB23-139 intersected 63.05 m at 2.49 g/t gold, including two (2) high-grade gold intervals of 37.40 g/t gold over 2.50 m and 21.66 g/t gold over 2.55 m.2.06 g/t gold over 5.20 m was intercepted

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕

BILD: Spektakuläre Schatzjagd an der A3 - 50 Kilogramm Gold in Bayern gefundenBei einer Verkehrskontrolle nahe Hunderdorf (Landkreis Straubing-Bogen) in Bayern wurden 50 Kilogramm Gold und 500.000 Euro in bar in einem Auto gefunden. Der Fahrer behauptete, auf dem Weg in die Türkei zu sein. Das Geld und das Gold wurden beschlagnahmt und gegen das mysteriöse Duo wurde Haftbefehl erlassen.

Herkunft: BILD | Weiterlesen ⮕

FINANZENNET: Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co.So bewegen sich Gold, Öl, Weizen & Co. aktuell.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

MORGENPOST: 'Gebührenfrei Mastercard Gold': Riesen-Vorteil – wovon Kunden profitierenDie 'Gebührenfrei Mastercard Gold' ist eine Kreditkarte ohne Jahresgebühr. ✔ Gibt es Gebühren? ✔ Limit? ✔ Vorteile? ✔ Nachteile? ✔

Herkunft: morgenpost | Weiterlesen ⮕

IDOWA: Schleierfahnder finden große Menge Bargeld und Gold in einem Auto bei HunderdorfWas gibt es Neues im Kreis Straubing-Bogen? idowa.de informiert Sie aktuell und umfassend, was heute im Gäuboden wichtig ist.

Herkunft: idowa | Weiterlesen ⮕