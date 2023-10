Bella Hadid äußert sich erstmals zu Hamas-Angriff auf Israel

US-Topmodel Bella Hadid (27) hat sich erstmals zu dem barbarischen Angriff der Hamas auf Israel geäußert. Veröffentlicht hat sie das Statement auf Instagram. Hintergrund: Hadid hat palästinensische Wurzeln, ihr Vater Mohamed (74) wurde 1948 in Nazareth geboren. Fans hatten schon länger auf eine Stellungnahme von Bella gewartet, nachdem ihre ältere Schwester Gigi (28) in der vergangenen Woche mit einem unausgegorenen Posting („Es gibt nichts Jüdisches an der Behandlung der Palästinenser durch die israelische Regierung“) weltweit für Empörung gesorgt hatte. „Ich muss erst noch die richtigen Worte für diese schrecklichen letzten zwei Wochen finden.“ Und weiter: „Mein Herz blutet vor Schmerz.“ Aber auch Bella Hadid versteigt sich dann zu kruden Sätzen.► Sie schreibt: „Alle Religionen sind friedlich – es sind die Regierungen, die korrupt sind. Und eine Verflechtung von beiden ist die größte Sünde von allen.“ Sind mit „Regierungen“ die Hamas-Machthaber und die demokratische Regierung von Israel etwa gleichermaßen gemeint?die Terrororganisation, die im Gaza-Streifen autoritär agiert, auf eine Ebene mit der immer wieder demokratisch (ab-)gewählten Regierung Israels – und diffamiert diese dazu als komplett korrup Weiterlesen:

BILD »

Friedman: Solidarität mit Israel lässt zu wünschen übrigPublizist Michel Friedman hat UN-Generalsekretär António Guterres für seine Aussagen zum Hamas-Angriff kritisiert. Weiterlesen ⮕

Israelisches Militär führt erneuten Angriff gegen Hamas-Terroristen durchDas israelische Militär ist am Freitagmorgen erneut gegen Hamas-Terroristen vorgegangen. Ersten Meldungen zufolge rückten nach einem Panzer-Angriff am Donnerstag jetzt auch IDF-Truppen für eine begrenzte Aktion in das Zentrum des Gazastreifens vor. Auch Jets seien beteiligt gewesen. Inzwischen seien alle Soldaten wieder von der Operation nach Israel zurückgekehrt. Weiterlesen ⮕

Experte zu Hamas-Angriff: 'Kreml-Medien machen sich über Russen in Israel lustig'Nach dem Angriff der Hamas auf Israel warten viele im Land lebende russische Juden vergeblich auf Solidarität des Kremls. Doch Präsident Putin vergleicht Israelis mit Nazis, Hamas-Terroristen werden als Widerstandskämpfer dargestellt. Der Historiker Alexander Friedman sieht dahinter Kalkül. Weiterlesen ⮕

Niedersachsen & Bremen: Nach Hamas-Angriff mehr als 30 antisemitische VorfälleNach dem Terror-Angriff der Hamas auf Israel sind die Sicherheitsbehörden in Niedersachsen besonders wachsam. Die Entwicklung judenfeindlicher Straftaten wird genau beobachtet. Weiterlesen ⮕

Nach Hamas-Angriff mehr als 30 antisemitische VorfälleNach dem Terror-Angriff der Hamas auf Israel sind die Sicherheitsbehörden in Niedersachsen besonders wachsam. Die Entwicklung judenfeindlicher Straftaten ... Weiterlesen ⮕

Extremismus: Nach Hamas-Angriff mehr als 30 antisemitische VorfälleHannover (lni) - Mindestens 34 antisemitische Vorfälle in Niedersachsen sind im Zusammenhang mit dem Angriff der Hamas auf Israel vor knapp drei Wochen Weiterlesen ⮕