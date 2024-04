Beliebtheit der Bahn für grenzüberschreitende Fahrten steigt um 20 Prozent

Die Beliebtheit der Bahn für Fahrten über Ländergrenzen steigt deutlich. Der Konzern verkündet: Die Zahl solcher Fahrten ist um 20 Prozent gestiegen. Aber nicht alle Verbindungen laufen reibungslos. Die Deutsche Bahn (DB) hat im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit zahlreiche Reisen de auf internationalen Reisen hinzugewonnen. Im Jahr 2023 seien 24 Millionen grenzüberschreitende Fahrten verzeichnet worden, teilte die Bahn in Brüssel mit. Das entspreche einem Zuwachs von 21 Prozent im Vergleich zu 2019.

Durch neue Verbindungen und längere Züge habe sich das Angebot an Sitzplätzen bei grenzüberschreitenden Fahrten im gleichen Zeitraum um 13 Prozent erhöht. Michael Peterson, DB-Vorstand Personenfernverkehr, sagte: "Der Boom auf der Schiene hat gute Gründe: Denn von Innenstadt zu Innenstadt punktet die Bahn mit kurzen Reisezeiten und attraktiven Preisen." Er verwies auch darauf, dass der Preis eine Frage des Buchungszeitpunktes se

