Beliebteste Halloween-Kostüme in Deutschland, Österreich und der Schweiz

27.10.2023 20:29:00 / Herkunft: BILD

Am 31. Oktober verkleiden sich wieder Millionen Menschen, um an Türen „Süßes oder Saures“ zu brüllen – oder für die angesagtesten Partys im Land möglichst gespenstische und gruselige Verkleidungen heraussuchen. Doch was liegt gerade im Trend? Das beliebteste Kostüm, in das Deutsche, Österreicher und Schweizer schlüpfen möchten, ist das der Schülerin „Wednesday Addams“ aus der beliebten165 000 Mal wurde von den Deutschen nach Halloween-Kostümen gegoogelt. Das am häufigsten gesuchte Kostüm war „Wednesday“ mit 49 500 Suchanfragen. Auf Platz zwei und drei folgen Kostüme von „Harley Quinn“ und „Harry Potter“, die beide 22 200 Mal gegoogelt wurden. „Spider-Man“, und „Batmans“ Erzfeind, der Joker, folgen mit 18 100 und 14 800 Aufrufen.Diesen Satz sagt man auch nicht alle Tage: Wer gruselig aussehen will, muss ordentlich blechen! Wer sich dem Zeichentrick-Traum hingeben möchte und als „Shrek“ an Halloween aufschlägt, muss besonders tief in die Taschen greifen: mit 92,03 Euro ist die Verkleidung des beliebten grünen Ogers im Durchschnitt am teuersten. „Obelix“ und „Hellraiser“-Verkleidungen ordnen sich ebenfalls mit 79,36 und 78,98 Euro in diesem Preissegment ein.Superheldenkostüme des „Marvel“-Universums schonen das Portemonnaie ebenfalls nicht. Die Preise für eine Verkleidung als „Black Widow“ und als „Flash“ liegen bei jeweils 76,34 und 72,76 Euro.