Das belgische Unternehmen Avesta Battery and Energy Engineering (ABEE) baut eine Batteriezellenfabrik in Rumänien, die hauptsächlich Zellen für die Autoindustrie liefern soll. ABEE investiert 1,4 Milliarden Euro in die Zellfabrik namens Romvolt, die in Galați im Osten Rumäniens angesiedelt werden soll.

Mit den Zellen sollen in erster Linie die auch in Rumänien ansässigen Autobauer Renault-Dacia und Ford beliefert werden. Dacia lässt sein bisher einziges E-Modell, den Spring, in China bauen und hatte kürzlich die Premiere eines elektrischen Sanderofolgen. Nur: In den Berichten ist noch keine Bestätigung der beiden Autobauer enthalten, dass sie tatsächlich Batteriezellen von ABEE beziehen wollen.

Galati liegt im Osten des Landes, unmittelbar am Dreiländereck mit der Republik Moldau und der Ukraine. Die Donau fließt direkt an der Stadt vorbei, die Freihandelszone verfügt über einen eigenen Hafen. headtopics.com

ABEE selbst will sich offenbar nicht nur auf günstige Batteriezellen fokussieren: Ende März hatte das Unternehmen angekündigt, ein Forschungs- und Entwicklungszentrum für Feststoff-Batteriezellen in der portugiesischen Stadt Figueira da Foz zu Planen. Dort soll auch eine Pilotfertigung mit einer Kapazität von 0,5 bis 1 GWh entstehen. Noch ist es aber eine Absichtserklärung.

