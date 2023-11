Behinderungen auf der A96: Die Tunnel Eching und Etterschlag werden gewartet

Neben den betrieblichen Unterhaltungsarbeiten durch die Autobahnmeisterei Inning, wie die Reinigung der Tunnelwände, Entwässerungseinrichtungen, sowie Kehrarbeiten, werden durch eine Fachfirma sämtliche Anlagen der Sicherheits- und Betriebstechnik wie Brandmeldeanlage, Notrufeinrichtung und Beleuchtung gewartet und geprüft.zu reduzieren, werden laut Pressemitteilung sämtliche Arbeiten während den verkehrsarmen Zeiten in den Abend- und Nachtstunden durchgeführt.

Die jeweiligen Tunnelsperrungen sind wie folgt vorgesehen: Im Tunnel Eching gilt die Sperrung von Montag, 6., bis Dienstag, 7. November in Fahrtrichtung Lindau und von Dienstag, 7., bis Mittwoch, 8. Novembe in Fahrtrichtung München. Im Tunnel Etterschlag gilt die Sperrung von Mittwoch, 8., bis Donnerstag, 9. November in Fahrtrichtung München und von Donnerstag, 9., bis Freitag, 10. November in Fahrtrichtung Lindau.

