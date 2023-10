Behalten die Renditen der US Staatsanleihen die Oberhand? - US Opening Bell

66,69 % der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs mit der Gesellschaft handeln. Sie sollten daher überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, dieses hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Im Oktober 2023 wird die Inflationsrate in Deutschland voraussichtlich +3,8% betragen und damit den niedrigsten Stand seit August 2021 erreichen,In dieser Webinarreihe zeigen wir Dir, wie Du die stock3-Features und Plattformen gewinnbringend einsetzen kannst, um dem Markt einen Schritt voraus zu sein.

JFD Trading Wochenanalyse mit Tradingprofi Marcus Klebe - Das "Big Picture" zu DAX, Gold, Euro und Co. Regelmäßig am Wochenende auf dem YoutubeKanal von JFD

Renditen für US-Staatsanleihen bleiben auf hohem NiveauDie Renditen für zehnjährige US-Staatsanleihen befinden sich in der Nähe eines 16-Jahres-Hochs. Die Geldpolitik der US-Notenbank und andere Faktoren beeinflussen die Anleihenkurse. Weiterlesen ⮕

Daniel Keller möchte Spitzenamt in der Landtagsfraktion behaltenLandtagsfraktionschef Daniel Keller möchte seinen Posten nach der Landtagswahl im kommenden Jahr wenn möglich gern weiterführen. Er äußert sich selbstkritisch zur Frage, ob er das Spitzenamt behalten will. Weiterlesen ⮕

PC-Aufrüstung: Welche Teile behalten und wie Konfigurationen anpassen?Ich plane meinen PC in den nächsten Monaten aufzurüsten und frage mich, welche Teile ich behalten sollte und wie ich meine Konfigurationen anpassen kann. Wer kann helfen? Weiterlesen ⮕

Wie Sparer ihre Finanzen im Griff behaltenKrieg in der Ukraine. Terror in Nahost. Dazu eine hohe Inflation. Jetzt gibt es trotzdem eine Zinspause seitens der EZB. Was bedeutet das fürs Sparen mit Tagesgeld und Co? Weiterlesen ⮕

Streich will Wirtz in Deutschland behaltenDer Trainer des SC Freiburg, Christian Streich, äußert den Wunsch, dass das deutsche Fußballtalent Florian Wirtz weiterhin in Deutschland bleibt und nicht von englischen Vereinen abgeworben wird. Weiterlesen ⮕

DAX Analyse ab dem 30 OktoberDie 14625 im Auge behalten Weiterlesen ⮕