Begegnung mit Andrij in Troitske

„Haben Sie schon Andrij kennengelernt?“, fragte mich die Lehrerin und lächelte. „Er hat mir nämlich gerade verraten, dass er auch gerne mitmachen würde.“ Na prima! Ich war ehrlich gesagt überrascht – es war der letzte Besuch unseres kleinen Teams in dieser Schule in Troitske. Es war November 2020 und meine Kollegen und ich reisten seit drei Wochen durch den Donbass, um mit den Schüler*innen an einer Reihe von Kurzfilmen für das Projekt Misto To Go zu arbeiten.

Parallel dazu führte ich mit ihnen Songwriting-Workshops durch, bei denen wir gemeinsam Lieder komponierten und aufnahmen





