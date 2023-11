Beeindruckende Weine aus Bordeaux zu einem günstigen Preis

Es ist bereits Mitte November – die Zeit verfliegt und schon bald stehen einige Festtage an. Besorgen Sie beeindruckende Weine nicht in letzter Sekunde, sondern kaufen Sie vorausschauend und besonders günstig ein. Mit unserem heutigen Shopping-Deal gelingt das besonders gut, denn das einmalige Bordeaux-Paket mit sechs Flaschen erhalten Sie für nur 39 Euro.gefüllt. Leider sind die Weine aus dem berühmtesten Weinbaugebiet der Welt oft teuer und schnell vergriffen.

Doch mit diesem Angebot wird der Traum im Handumdrehen Wirklichkeit. Extra für FOCUS online entwickelt, bietet Ihnen dieses 6er-Weinpaket. Schon dieser Tropfen macht klar, warum Weine aus Bordeaux so begehrt sind. Der zauberhafte Alltagswein verwöhnt Nase und Gaumen mit saftigen Beerenaromen und einer verführerischen Vanillenote. Samtige Tannine verleihen ihm am Gaumen eine angenehm weiche Struktur. Zuist dieser Wein der ideale Begleiter. Dank seiner ausgewogenen Machart begleitet er außerdem die Stunden nach dem Essen mit schöner Harmonie

:

BODYHİİTWORKOUT: Übungen gegen BH-Beulen: So werden Sie sie los!Selbst die fittesten Frauen können sich über die lästigen Beulen ärgern, die sich an den Seiten des BHs abzeichnen. Oder durch den Ärmel des Lieblingstanktops. Oder durch den Ausschnitt eines wunderschönen trägerlosen Kleides! Die hässliche Wahrheit ist, dass BH-Beulen einer Frau sofort ihr Outfit und ihr Selbstvertrauen in Frage stellen können. Also, was können wir dagegen tun? Nun, wenn Sie Ihr Selbstvertrauen stärken und diesen Sommer endlich Tube Tops und luftige ärmellose Kleider tragen möchten, haben wir eine Liste der besten Übungen gegen BH-Beulen, um Ihre Schultern zu straffen, Ihre Brust zu stärken und Ihren Rücken zu formen, damit Sie sich von den Schrecken der BH-Beulen verabschieden können!

Herkunft: bodyhiitworkout | Weiterlesen »

MST_ALLENEWS: Haas-Pilot Nico Hülkenberg kehrt zum alten Paket zurückVor dem Grand Prix von Las Vegas hat Haas-Pilot Nico Hülkenberg entschieden, auf das alte Paket zurückzuwechseln: Teamchef Günther Steiner erklärt die Entscheidung

Herkunft: MST_AlleNews | Weiterlesen »

GALA: Beheizbare Socken - Warme Füße für unterwegsBeheizbare Socken sind eine praktische Alternative, um die Füße unterwegs warm zu halten. Erfahren Sie, wie sie funktionieren und welche Vorteile sie bieten.

Herkunft: gala | Weiterlesen »

FOLLOW_THE_G: Xbox Series X im Bundle mit Diablo 4 und Call of Duty: Modern Warfare 3Wer gerade über den Kauf einer Xbox Series X nachdenkt, sollte mal einen Blick auf das aktuelle Angebot von MediaMarkt und Saturn werfen. Beide Elektronikmärkte bieten die Xbox Series X im Bundle mit Diablo 4 und Call of Duty: Modern Warfare 3 aktuell für einen Preis von 489,99 Euro an. Wenn wir die Kaufpreise für Diablo 4 (67,99 Euro) und CoD: MW 3 (69,00 Euro) abziehen, ergibt das einen effektiven Kaufpreis von 353 Euro – ein sehr solider Deal für die Microsoft-Konsole.

Herkunft: Follow_the_G | Weiterlesen »

VOGUE_GERMANY: Ein VOGUE-Leitfaden der besten Weihnachtsgeschenke von AmazonWir alle kennen das: Die Feiertage und Wintergeburtstage stehen vor der Tür und in der letzten Minute müssen noch ein paar Geschenke besorgt werden. Kein Grund zur Panik – dank des schnellen Versands von Amazon Prime haben Sie noch etwas Zeit, um wirklich durchdachte Geschenke zu besorgen, die den Reisenden in Ihrem Leben gefallen werden. Der Black Friday steht außerdem vor der Tür, also je früher Sie Ihren Einkaufswagen vorbereiten, desto besser. Wir haben bei Amazon nach den besten Geschenken gesucht – von Kopfhörern mit Geräuschunterdrückung bis hin zu Beauty-Geschenken und Reisetaschen ist für jede:n auf der Einkaufsliste etwas dabei. Wir haben eine Vielzahl an Geschenken in verschiedenen Preisklassen zusammengestellt, darunter technische Geräte, Koffersets, Campingzubehör, kuschelige Decken und vieles mehr, damit Sie das perfekte Geschenk finden. Scrollen Sie weiter, um die besten Last-Minute-Geschenke zu finden, die Sie auf Amazon kaufen können, oder springen Sie direkt zu einer bestimmten Rubrik

Herkunft: VOGUE_Germany | Weiterlesen »

GALA: Der Pencil Skirt - ein Klassiker unter den KleidungsstückenDer Pencil Skirt ist neben dem kleinen Schwarzen ein absoluter Klassiker unter den Kleidungsstücken. GALA zeigt Ihnen, was Sie beim Styling unbedingt beachten sollten.

Herkunft: gala | Weiterlesen »