Beckenbauer bestreitet Privatdarlehen in Höhe von zehn Millionen Schweizer Franken

Der verstorbene Franz Beckenbauer hat in einer Vernehmung durch die Staatsanwaltschaft Frankfurt im Jahr 2016 bestritten, jemals ein Privatdarlehen in Höhe von zehn Millionen Schweizer Franken vom französischen Unternehmer Robert Louis-Dreyfus erhalten zu haben.

Bei der Summe handelte es sich offenbar um die Rückzahlung des 2002 von Louis-Dreyfus gewährten Darlehens. Nach Angaben Beckenbauers aus dem Jahr 2016 sei das Geld damals als eine Art Provision an die FIFA geflossen, um vom Weltverband einen Zuschuss in Höhe von 250 Millionen Schweizer Franken für die Fußball-WM 2006 in Deutschland zu erhalten.

Franz Beckenbauer Vernehmung Privatdarlehen Schweizer Franken DFB-Funktionäre Steuerhinterziehung

