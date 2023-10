Bechtle: Ebert wird Nachfolger von Schäfer

COO Jürgen Schäfer. Der 65-jährige wird den Konzern Ende September 2024 verlassen und wird bis dahin strategische Aufgaben zur Stärkung der internationalen ...

Bechtle-Aktie fester: Bechtle beruft neuen COOBechtle besetzt die Position des COO im Konzernvorstand neu. Weiterlesen ⮕

Kampagne für Ärzte in Bayern: Gemeinde sucht Nachfolger für legendären MedizinerDie Gemeinde Hohenkammer in Bayern hat eine Kampagne gestartet, um einen Arzt für ihr Dorf zu finden. Zahlreiche Einwohner setzen sich dafür ein, einen Mediziner wie den legendären Caius von Camer zu finden. In Bayern gibt es derzeit einen Mangel an Hausärzten und Fachärzten, insgesamt sind etwa 480 Stellen unbesetzt. Weiterlesen ⮕

Suzuki sucht noch keinen Nachfolger für Davide BrivioSuzuki-Projektleiter Shinichi Sahara bestätigt, dass Suzuki für die Saison 2022 noch keinen Nachfolger für den Teammanager Davide Brivio gefunden hat. Es werden noch Gespräche geführt und Verhandlungen geführt, um die richtige Person zu finden. Weiterlesen ⮕

Aufhebung der Call-Optionsvereinbarung von Florian Gietl, Vorstand der CLEEN Energy AGDie Vereinbarung über die Einräumung der Option zum Erwerb von 469.523 Aktien der CLEEN Energy AG wurde am 29.10.2023 aufgehoben. Weiterlesen ⮕

Horst Seehofer wird zum Nachfolger von Ministerpräsident SöderMinisterpräsident Horst Seehofer macht Söder zum Nachfolger. Ein Finanzfachmann ist der Jurist nicht. Aber endlich kommt er aus den politischen Nebenrollen. Weiterlesen ⮕

Smart ForTwo soll modernen Elektro-Nachfolger erhaltenSmart bietet nach dem Umzug der Entwicklung und Produktion zum Mercedes-Partner Geely in China wohl auch wieder einen Elektro-Zweisitzer an. Weiterlesen ⮕