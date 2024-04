Beamtin bei Verfolgungsfahrt in Goslar von Auto angefahren

Nach einer Verfolgungsfahrt im Landkreis Goslar ist nach Polizeiangaben eine Beamtin von einem Auto angefahren und verletzt worden. Sie und ihre Kollegin wollten in der Nacht auf Samstag einen Wagen in Seesen für eine Verkehrskontrolle anhalten, wie die Polizei mitteilte. Dessen Fahrer gab jedoch Gas und flüchtete. Nach einer rund 20 Kilometer langen Verfolgungsfahrt hielten sie den Angaben nach den Fluchtwagen an. Als die beiden Beamtinnen ausstiegen und auf das Auto zugingen, gab der Fahrer wieder Gas und fuhr eine von ihnen an. Dabei wurde nach Angaben der Polizei auch "von der polizeilichen Schusswaffe Gebrauch gemacht". Die 26 Jahre alte Beamtin wurde durch den Aufprall verletzt und von einem Arzt behandelt.