BdB: Risiken eines digitalen Euro nicht ausreichend erforscht

Im ungünstigsten Fall, so schreibt er weiter, könnte der digitale Euro eine Art digitalen Bank Run auslösen. "Nämlich dann, wenn alle Kunden im Fall einer Krise ihr Geld plötzlich abziehen wollen und es in digitales Zentralbankgeld umschichten könnten." Lediglich eine Obergrenze in Höhe eines dreistelligen Euro-Betrags vorzusehen und nicht gesetzlich zu fixieren, hielte Herkenhoff für "höchst problematisch".

