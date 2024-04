BBC verteidigt Berichterstattung über Prinzessin Kate

Hat die BBC unangemessen über die erkrankte Prinzessin Kate berichtet? Nach einigen Beschwerden wehrt sich die britische Rundfunkanstalt gegen die Vorwürfe. Nachdem die britische Rundfunkanstalt mehr als 100 Beschwerden wegen einer 'übertriebenen und unsensiblen' Berichterstattung erhalten hat, heißt es in einem Statement, man habe über den Zustand von Prinz Williams Ehefrau aufgeklärt, jedoch nicht über Details spekuliert.

Die dreifache Mutter erklärte, dass nach ihrer Bauchoperation im Januar Krebs in ihrem Körper festgestellt worden sei. Nun befinde sie sich im 'Anfangsstadium' einer präventiven Chemotherapie. Die BBC verteidigt in einer Erklärung ihre dazu erfolgte Berichterstattung mit den Worten: 'Wir haben die höchstpersönliche Videobotschaft der Prinzessin von Wales, in der sie direkt mit der Öffentlichkeit über ihre Krebsdiagnose sprach, vollständig übertragen.

