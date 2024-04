Baywa setzt zu Restrukturierung an

Nach einem Jahresverlust von 93 Mill. Euro setzt der hochverschuldete Agrarhandelskonzern Baywa zu einer Restrukturierung an. Das ist aber kein leichtes Unterfangen. Das SDax-Mitglied kämpft mit einem teils schwierigen Marktumfeld.Von Stefan Kroneck, München Die Baywa kommt nicht aus den negativen Schlagzeilen heraus. Nach einem dubiosen Machtkampf schockierte der Agrarhandelskonzern die Anleger dieser Tage mit einem hohen Jahresverlust und der Streichung der Dividende.

Seit Ende 2022 befindet sich die Aktie des SDax-Mitglieds auf Talfahrt. In dieser Zeit verlor das Papier nahezu die Hälfte an Wert. Am Dienstag lag der Kurs im Handelsverlauf auf Xetra mit 24,90 Euro rund 1% schwächer.Zur Bilanzvorlage am Gründonnerstag kündigte Vorstandschef Marcus Pöllinger an, das bislang auf Expansion ausgerichtete Geschäftsmodell einer genauen Prüfung zu unterziehen. 2024 soll aus seiner Sicht ein „Jahr der Konsolidierung“ werde

