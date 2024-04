Bayerns Supertalent Tel: Unfairer Umgang mit Trainer Tuchel?

Bayern s Supertalent Mathys Tel (18) stand trotz personeller Engpässe mal wieder nicht in der Startelf in Heidenheim , wurde erst in der 67. Minute eingewechselt. Bei Trainer Thomas Tuchel ist er fast immer nur Edeljoker, machte in der Liga erst ein einziges Spiel von Anfang an. Dabei kann sich die Quote des jungen Franzosen durchaus sehen lassen: In 961 Pflichtspielminuten diese Saison machte er acht Tore und vier Vorlagen .

Bei den Fans ist er durch seine Spielweise und seine offene Art ohnehin einer der Lieblinge, sie würden ihn gerne öfter auf dem Platz sehen. Bayern liegt am Boden! Nach der Heidenheim-Pleite gibt es in den Katakomben spannende Szenen. Und auch der Berater macht jetzt einen leicht rätselhaften Vorwurf Richtung Tuchel. Bei Twitter schrieb Gadiri Camara: "Be unfair never pay." Damit meint er wohl Tuchel, und dass sich dessen unfaires Verhalten gegenüber Tel nicht auszahl

Bayern Supertalent Mathys Tel Trainer Thomas Tuchel Startelf Spiel Quote Tore Vorlagen Fans Boden Heidenheim Katakomben Berater Vorwurf Twitter Gadiri Camara Verhalten

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



BILD / 🏆 82. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Nachfolger von Thomas Tuchel: Bayerns Sportvorstand Eberl hat »ungewöhnliche Ideen« bei der TrainersucheIm Sommer verlässt Trainer Thomas Tuchel den FC Bayern. Nun äußerte sich Sportvorstand Max Eberl zu möglichen Nachfolgern. Jürgen Klopp werde er nicht anrufen – was auch mit Eberls eigener Vergangenheit zu tun hat.

Herkunft: SPIEGEL_Sport - 🏆 45. / 63 Weiterlesen »

Nachfolger von Thomas Tuchel: Bayerns Sportvorstand Eberl hat »ungewöhnliche Ideen« bei der TrainersucheIm Sommer verlässt Trainer Thomas Tuchel den FC Bayern. Nun äußerte sich Sportvorstand Max Eberl zu möglichen Nachfolgern. Jürgen Klopp werde er nicht anrufen – was auch mit Eberls eigener Vergangenheit zu tun hat.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »

FC Bayern: Muskel-Test bei Raphael Guerreiro – Viel los bei Thomas Tuchel in München!Wie viel Hoffnung darf sich Thomas Tuchel nach diesem Muskel-Test bei einem Star des FC Bayern machen? Am Donnerstag war viel los an der Säbener Straße...

Herkunft: BILD_Sport - 🏆 43. / 63 Weiterlesen »

Was Tuchel trotz Bayerns nächster Gala diesmal überhaupt nicht gefallen hatTrotz des deutlichen 5:2-Auswärtssieges bei Darmstadt 98 findet Trainer Thomas Tuchel vom FC Bayern Grund zur Kritik. Der Coach sorgt sich zudem vor Verletzungen während der Länderspielpause.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Nach Bayerns 8:1: Tuchel spricht von „sehr engem Spiel“Thomas Tuchel stellt sich den Journalisten nach dem 8:1-Kantersieg gegen Mainz 05.

Herkunft: BILD_Sport - 🏆 43. / 63 Weiterlesen »

Bayerns Tor-Party erfreut verletzten TuchelBeim höchsten Bayern-Sieg seit Oktober glänzt Harry Kane als Dreifach-Torschütze und Vorbereiter. Er gibt die Marschroute für das Saisonfinale vor. Auch ein Rückkehrer trifft sehenswert.

Herkunft: szaktuell - 🏆 61. / 61 Weiterlesen »