Bayerns Sorgen um de Ligt: 'Gleiches Knie, gleiche Kapsel'

Dann allerdings stand de Ligt plötzlich wieder an der Seitenlinie auf und schien sogar weiterspielen zu wollen. Doch die Entscheidung auf der Bayern-Bank war zu diesem Zeitpunkt schon gefallen.Es ist wieder das gleiche Knie, die gleiche Kapsel. Im Moment ist es sehr schmerzhaft, aber wir haben noch keine Diagnose. gerückt - und dort blieb er auch. De Ligt indes humpelte selbständig in die Kabine.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

KICKER_BL: De Ligt grätscht, bleibt liegen - und macht Tuchel SorgenDer Bayern-Kader ist dünn, das ist bekannt und mehrmals thematisiert worden. Neue Sorgen verbieten sich da. Doch Thomas Tuchel musste in Saarbrücken früh in der Defensive wechseln.

Herkunft: kicker_BL | Weiterlesen ⮕

BILD: Bayerns Ministerpräsident Söder vermisst seine verstorbenen ElternBayerns Ministerpräsident Markus Söder äußert seine Sehnsucht nach seinen verstorbenen Eltern und betont die Bedeutung von Eltern-Kind-Beziehungen. Er teilt seine Gefühle in einem Instagram-Beitrag am katholischen Feiertag Allerheiligen mit.

Herkunft: BILD | Weiterlesen ⮕

FOCUSONLINE: Bayerns Müller fassunglos: „Weiß auch nicht, wie ich das jetzt erklären soll'Der 1. FC Saarbrücken schmeißt den FC Bayern sensationell in der 2. Runde des DFB-Pokals raus. Nach dem Spiel sind die Protagonisten auf Seite des Drittligisten sprachlos. Bayern-Star Thomas Müller ist fassungslos, sucht aber keine Ausreden - auch nicht wegen eines nicht gegebenen Elfmeters. Die Stimmen zum Spiel.

Herkunft: focusonline | Weiterlesen ⮕

BR24SPORT: Bayerns Pokal-Blamage: Hat sich Thomas Tuchel verzockt?Thomas Tuchel bei der 1:2-Niederlage gegen den 1. FC Saarbrücken

Herkunft: BR24Sport | Weiterlesen ⮕

DERSPIEGEL: Bayerns Sensationsaus in Saarbrücken: So eine Niederlage hat München seit 23 Jahren nicht gesehenDer FC Bayern hat im DFB-Pokal eine historische Pleite erlebt. Trainer Thomas Tuchel wirkte konsterniert. Und Stürmer Thomas Müller kritisierte seine Teamkollegen, weil sie nicht in die Kurve gingen.

Herkunft: derspiegel | Weiterlesen ⮕

BR24: Bayerns Pokal-Blamage: Hat sich Thomas Tuchel verzockt?Die Riesenpokal-Sensation ist gelungen. Der deutsche Fußballrekordmeister FC Bayern München scheidet in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen den Drittligisten 1. FC Saarbrücken aus dem DFB-Pokal aus.

Herkunft: BR24 | Weiterlesen ⮕