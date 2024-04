Bayerns Polizei zieht blank: Video geht viral

„Was sich nach dem schlechtesten Aprilscherz aller Zeiten anhört, ist Realität: Bayerns Polizei ,zieht blank‘ und könnte buchstäblich ohne Hosen dastehen“, kommentierte der bayerische Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft ein Video, das aktuell auf YouTube viral geht.

Das steckt hinter dem Clip:Jürgen Köhnlein, Landesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) Bayern , mit ernster Miene in einem kurzen Video, das der Landesverband auf seinem YouTube-Kanal veröffentlichte. Doch dabei fängt der gut einminütige Clip eigentlich humorvoll an. Eine Polizistin ist zu Beginn des Videos gemeinsam mit einem Kollegen in einem Streifenwagen zu sehen – beide unterhalten sich über. Um welche Wartezeiten es dabei genau geht, bleibt vorerst unkla

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



chiemgau24 / 🏆 50. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Gewerkschaft klagt: Zu wenige Hosen für Bayerns Polizei'Und, wie lange wartest Du schon?', fragt ein Polizist seine Kollegin - und beide steigen ohne Hose aus dem Streifenwagen. Mit einem Youtube-Video beklagen bayerische Polizisten einen großen Mangel.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Gewerkschaft klagt: Zu wenige Hosen für Bayerns Polizei„Und, wie lange wartest Du schon?“, fragt ein Polizist seine Kollegin - und beide steigen ohne Hose aus dem Streifenwagen. Mit einem Youtube-Video beklagen bayerische Polizisten einen großen Mangel.

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »

Gewerkschaft klagt: Zu wenige Hosen für Bayerns PolizeiEin Wappen der Bayerischen Polizei an einer Uniform.

Herkunft: morgenpost - 🏆 64. / 61 Weiterlesen »

Gewerkschaft klagt: Zu wenige Hosen für Bayerns Polizei«Und, wie lange wartest Du schon?», fragt ein Polizist seine Kollegin - und beide steigen ohne Hose aus dem Streifenwagen. Mit einem Youtube-Video beklagen bayerische Polizisten einen großen Mangel.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Zu wenige Hosen für Bayerns Polizisten – Kritik von GewerkschaftEngpass an Kleidungsstücken bei Bayerns Polizei: Die Deutsche Polizeigewerkschaft beklagt einen Mangel an Hosen. Die Beamten machen mit einem ungewöhnlich...

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Polizei registriert mehr Gewalt an Bayerns Schulen als vor CoronaViele Nutzer werden im Netz beleidigt und bedroht. Die Folge: Sie ziehen sich mehr und mehr zurück. Die Studie mit dem Titel „Lauter Hass - leiser Rückzug“ wurde vom Kompetenznetzwerk gegen Hass im Netz durchgeführt. Besonders betroffen sind demnach junge Frauen, die in Sozialen Netzwerken sexuelle Übergriffe erführen.

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »