Bayerns Gesundheitsministerin wirbt mit Online-Elternabenden für den Pflegeberuf

Bayern s Gesundheit sministerin Judith Gerlach (CSU) will mit Online-Elternabende n für den Pflegeberuf werben. Ab 15. April soll dazu eine Reihe in Zusammenarbeit mit der Vereinigung der Pflegenden in Bayern und der Arbeitsagentur gestartet werden. Es gehe darum, Eltern, Schülerinnen und Schüler gleichzeitig zu erreichen und niederschwellig über die Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren."Die Pflege ist eines der großen Zukunftsthemen", sagte Gerlach.

Es gehe darum, mehr Menschen für den Pflegeberuf zu begeistern. Die Online-Abende sollen Informationen bieten, welche Herausforderungen das Berufsfeld habe, aber auch welche Karrieremöglichkeiten es gebe – und "wie abwechslungsreich, interessant und vor allem menschlich es in diesem Bereich ist". Dafür stünden Experten, Lehrpersonal von Berufs- und Hochschulen sowie Nachwuchskräfte für Fragen bereit.Um den Bedarf der alternden Bevölkerung zu decken, werden in den kommenden Jahren in Bayern Tausende zusätzliche Pflegekräfte benötig

Bayern Gesundheitsministerin Online-Elternabende Pflegeberuf Ausbildungsmöglichkeiten

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



BR24 / 🏆 5. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Krankenhaus-Reform : Bayerns Gesundheitsministerin Gerlach wirft Lauterbach „Wortbruch“ vorSeit Monaten wartet die Szene auf einen Entwurf für die Krankenhausreform. Jetzt taucht er auf, aber zuerst bei den Medien. Das sorgt für Ärger, auch in Bayern.

Herkunft: aerztezeitung - 🏆 81. / 55 Weiterlesen »

Krankenhaus : Schleswig-Holsteins Gesundheitsministerin zur Klinikreform: „Ich kann keine guten Aussichten bieten“Wie stark die aktuelle Diskussion auf Bundesebene Bemühungen um konstruktive Gespräche über die Krankenhausreform überlagert, zeigte der Parlamentarische Abend der Krankenhausgesellschaft Schleswig-Holstein.

Herkunft: aerztezeitung - 🏆 81. / 55 Weiterlesen »

Vor der Bundesratsabstimmung : Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin fordert Verschiebung von Cannabis-FreigabeZum 1. April soll das Gesetz zur Cannabis-Legalisierung in Kraft treten. Der Bundesrat muss noch zustimmen. Es mehren sich Stimmen nach einer Verschiebung.

Herkunft: aerztezeitung - 🏆 81. / 55 Weiterlesen »

Sachsen-Anhalt/Cannabis-Legalisierung/Jugendschutz / Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Grimm-Benne fordert Verschiebung von Cannabis-FreigabeHalle (ots) - Halle. Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) befürwortet eine Verschiebung der Cannabis-Legalisierung in Deutschland. 'Grundsätzlich stehen wir hinter dem Gesetzesvorhaben

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Versorgung im Wandel : Brandenburgs Gesundheitsministerin: Trennung zwischen Gesundheitsberufen überwinden!Medizinische Versorgung sei Teamwork, es komme nicht nur auf den Arzt oder die Ärztin an, betont Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher. „Wir müssen sehen, dass alle Gesundheitsberufe Hand in Hand arbeiten.“

Herkunft: aerztezeitung - 🏆 81. / 55 Weiterlesen »

Grippewelle in Bayern: Gesundheitsministerin Gerlach mit Rat an BevölkerungBei einem Infekt ist es nicht untypisch, dass auch die Lymphknoten geschwollen sind. Doch nicht immer steckt nur ein harmloses Virus dahinter. Auf welche Symptome Sie achten sollten.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »