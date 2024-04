Bayern verpflichtet Hochschulen zur Zusammenarbeit mit der Bundeswehr

Ein Eurofighter der Bundeswehr im Manöver: Der Freistaat Bayern schreibt seinen Hochschulen jetzt ein Kooperationsgebot mit dem Militär ins Pflichtenheft.Die Zeitenwende erreicht Wissenschaft und Lehre. Mit einem Gesetz ordnet die Staatsregierung die Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und der Bundeswehr an.. Es sieht die Neufassung mehrerer landesrechtlicher Bestimmungen vor.

Nach Auskunft des Wissenschaftsministeriums gibt es an keiner bayerischen Hochschule eine derartige Klausel. Das solle auch so bleiben. Deutschlandweit gibt es dagegen eine Reihe von Universitäten, die Forschung im Auftrag von Militär oder Rüstungsunternehmen ausschließen. Wissenschaftsminister Markus Blume hält diese Haltung für überholt und falsch."Militärische Stärke ist auch eine Frage von technologischer Stärke.

Bayern Hochschulen Bundeswehr Zusammenarbeit Forschung

