Bayern-Trainer Tuchel vor ungewisser Zukunft nach Niederlage in Heidenheim

Nach dem blamablen Bayern -Auftritt in Heidenheim haben sich Max Eberl und Christoph Freund eindeutig zur Zukunft von FCB- Trainer Thomas Tuchel geäußert. Es ist der nächste krachende Tiefschlag für den FC Bayern . In Heidenheim kassierte der Rekordmeister bereits die fünfte Niederlage in den letzten zwölf Bundesliga -Spielen und hat nun 16 Punkte Rückstand auf Tabellenführer Bayer Leverkusen. Nach der Partie zeigte sich Freund schockiert von der erneuten Pleite.

'Nach dem Spiel muss jeder in den Spiegel schauen und sich fragen, ob man alles gegeben hat. Es kann nicht unser Anspruch sein, dass wir in Heidenheim in der zweiten Halbzeit drei Tore kassieren nach einer 2:0-Führung. Jeder Einzelne muss sich da hinterfragen und das können wir nicht akzeptieren so', meinte Freund. Garantie für TuchelDennoch wird der Rekordmeister definitiv mit Thomas Tuchel als Trainer ins Viertelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Arsenal am Dienstag gehe

