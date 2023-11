Bayern-Trainer Tuchel unter Druck nach Pokal-Blamage

Es war ein herber Dämpfer, den die Bayern kurz vor dem Klassiker (Samstag ab 17:30 Uhr LIVE bei Sky) in Saarbrücken kassierten: Bereits in der zweiten Runde mussten die Bayern beim Drittligisten ihre DFB-Pokal-Hoffnungen beerdigen und gleichzeitig die Verletzung von Matthijs de Ligt verkraften. Explizit Thomas Tuchel musste nach der Pokal-Blamage Kritik einstecken. 'Das darf nie und nimmer passieren

. Und wenn alles in Ordnung wäre und der Trainer die Mannschaft perfekt eingestellt und aufgestellt hätte, wäre es nicht dazu gekommen. Die Mannschaft spielt auch nach Monaten unter Tuchel immer noch nicht besser als unter Julian Nagelsmann', meinte Sky Experte Lothar Matthäus. Doch nicht erst seit dem Saarbrücken-Debakel gibt es Kritik an der Gangart von Thomas Tuchel beim Rekordmeister. 'Die Entwicklung, seitdem der Trainer hier ist, ist nicht gut', meinte Sky Experte Didi Hamann und ergänzte: 'Eine Liebesbeziehung (zwischen Tuchel und dem FCB, Anm. d. Red.) ist es oder wird es glaube ich nicht mehr. Es ist ein Zweck-Bündnis.' Tuchel bleibt ruhigBereits mehrere Bayern-Trainer mussten die Erfahrung machen, dass auch schon kürzere 'Krisen' in München verhängnisvoll sein können und so steht Tuchel vor dem anstehenden Klassiker bereits unter Druck. Wie Sky Reporter Uli Köhler auf der Pressekonferenz beobachtete, kommt der Trainer damit allerdings gut kla

FOCUSONLİNE: Bayern-Frust nach Pokal-Blamage: Das sagen Tuchel und Müller1:2 beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken, erneut ein frühes Aus im DFB-Pokal: Nach der Blamage im DFB-Pokal war der Frust bei den Beteiligten des FC Bayern München groß. Während Trainer Thomas Tuchel nach Erklärungen für den Auftritt seines Teams suchte, kritisierte Thomas Müller das Verhalten seiner Teamkollegen.

DERSPİEGEL: Bayern-Blamage im Pokal: Wird es jetzt eng für Thomas Tuchel?Am sensationellen Pokal-Aus der Münchner beim Drittliga-15. Saarbrücken hat auch Trainer Thomas Tuchel seinen Anteil. Vor dem Bundesliga-Duell in Dortmund ist seine Position geschwächt und der Kader ausgedünnt.

SPORT1: Experte vermutet: Pokal-Blamage des FC Bayern hat Folgen für TuchelDer FC Bayern scheitert in der 2. Runde des DFB-Pokals überraschend am 1. FC Saarbrücken. Einem Ex-Profi zufolge könnte die peinliche Niederlage Konsequenzen für Trainer Thomas Tuchel haben.

BR24: FC Bayern nach der Pokal-Blamage: Hat sich Thomas Tuchel verzockt?Die Riesenpokal-Sensation ist gelungen. Der deutsche Fußballrekordmeister FC Bayern München scheidet in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen den Drittligisten 1. FC Saarbrücken aus dem DFB-Pokal aus.

WATSON_DE: FC Bayern: Tuchel liefert kuriose Kane-Erklärung nach DFB-Pokal-BlamageMit seiner Entscheidung, Harry Kane nicht zu bringen, sorgte Thomas Tuchel für reichlich Verwirrung.

