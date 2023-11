Bayern-Trainer Thomas Tuchel in Frage gestellt

Am letzten Spieltag der vergangenen Saison mit dem 2:2 gegen Mainz nicht die Schale geschenkt – spätestens dann würde heute laut diskutiert werden, ob Thomas Tuchel wirklich der richtige Bayern-Trainer ist. Die Last-Minute-Meisterschaft rettet den Nagelsmann-Nachfolger vor einer Job-Diskussion – die Dominanz der Bayern ist aber trotz der Siegesserie in der Liga und Champions League verloren gegangen. 1:2-Pokal-Blamage beim Drittliga-15. (!) Saarbrücken Bayern kommt ohne Stabilität. Ohne Sicherheit. Ohne das Mia-san-mia-Selbstvertrauen. Heißt: Die Chance, den Rekordmeister richtig wanken zu lassen, ist so groß wie lange nicht. Will Dortmund wirklich Meister werden, gibt es im Top-Spiel keine Ausreden mehr. Klar, der BVB ist diese Saison kein Schönspiel-Meister, gewinnt aber auch die Spiele, in denen sie nicht groß überlegen sind (z.B. 1:0 in Newcastle)

