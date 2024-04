Bayern-Stars schweigen nach Niederlage gegen den BVB

Nach der Niederlage gegen den BVB drücken sich diverse Profis vor öffentlichen Erklärungsversuche n. Ein Star , den viele schon abgeschrieben hatten, legt den Finger bewusst in die Wunde .ermessen will, sollte einen Blick auf die Social-Media-Kanäle des BVB werfen. Schon kurz nach Abpfiff am Samstagabend waren dort Fotos diverser Dortmunder Profis zu sehen.In Siegerposen ließen sie sich vor dem an der Decke des Spielertunnels angebrachten Bayern -Logo ablichten.

Für viele Fans des Rekordmeisters eine Provokation. Für viele Münchner Spieler vermutlich auch. Dass die Dortmunder so ausgelassen feiern konnten, hatten sich die Bayern-Stars selbst eingebrockt. Doch die richtigen Worte fand kaum einer der Stars - mit zwei Ausnahmen: Neben dem unverwüstlichen Thomas Müller ergriff vor allem Joshua Kimmich tapfer das Wort. „Eigentlich hat es von der ersten bis zur letzten Minute an allem gefehlt. Ich hatte nie das Gefühl, dass wir unbedingt gewinnen wollen“, sagte Kimmich nach der Parti

Bayern BVB Niederlage Profis Erklärungsversuche Star Finger Wunde

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



SPORT1 / 🏆 109. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Joshua Kimmich kritisiert Bayern nach Niederlage gegen BVBNach dem schweren Stimmungsdämpfer im deutschen Clasico hat Nationalspieler Joshua Kimmich an die Stars des FC Bayern München appelliert.

Herkunft: SkySportDE - 🏆 116. / 51 Weiterlesen »

Joshua Kimmich kritisiert Bayern nach Niederlage gegen BVBNach dem schweren Stimmungsdämpfer im deutschen Clasico hat Nationalspieler Joshua Kimmich an die Stars des FC Bayern München appelliert.

Herkunft: Sky Sport News HD - 🏆 15. / 68 Weiterlesen »

Joshua Kimmich kritisiert Bayern nach Niederlage gegen BVBNach dem schweren Stimmungsdämpfer im deutschen Clasico hat Nationalspieler Joshua Kimmich an die Stars des FC Bayern München appelliert.

Herkunft: Sky Sport News HD - 🏆 15. / 68 Weiterlesen »

Nach Bayern-Niederlage gegen BVB: Nahende Meisterschaft stellt Leverkusen vor 'Probleme'Rechnerisch könnte Bayer Leverkusen noch abgefangen werden, praktisch aber hat der FC Bayern bereits kapituliert. Die erste Meisterschaft der Werkself ist nur noch eine Frage des Zeitpunkts. Der allerdings durchaus entscheidend ist, wenn es darum geht, wann denn eigentlich gefeiert werden könnte.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

BVB-Aktie: FC Bayern tritt gegen den BVB ohne Neuer anOhne Nationaltorwart Manuel Neuer muss der FC Bayern das Topspiel in der Fußball-Bundesliga am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Dortmund bestreiten.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

BVB-Aktie in Grün: BVB mit Hoffnung auf das Ende der Misserfolgsserie gegen den FC BayernBorussia Dortmund hofft auf ein Ende der langen Misserfolgsserie bei Spielen gegen den FC Bayern.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »