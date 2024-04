Bayern-Star Thomas Müller freut sich auf CL-Kracher gegen den FC Arsenal

Bayern -Star Thomas Müller hat sich nach der feststehenden Meisterschaft von Bayer Leverkusen zu Wort gemeldet und blickt voller Vorfreude auf den CL-Kracher gegen den FC Arsenal. 'Die Meisterschaft ist entschieden. Nach elf Meisterschaft en in Folge hat sich in diesem Jahr Bayer 04 Leverkusen mit einer wirklich sensationell guten Performance die Schale geholt! Bis jetzt ist das Team von meinem ehemaligen Mitspieler Xabi Alonso in dieser Saison ungeschlagen.

Hut ab vor dieser Leistung und meine Glückwünsche zum Titel ans komplette Team und den Verein', schrieb der Routinier auf LinkedIn und blickte auf die kommende Spielzeit: 'Das bedeutet für die nächste Saison, dass wir dann die Jäger sind. Das wird neu, das wird anders, das bringt frischen Wind.' 'In München wird es knistern'Nach all den 'berechtigten Gratulationen' gehe es jetzt aber wieder um den FC Bayern.

