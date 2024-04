Bayern rüstet sich für strengen Vollzug trotz Teillegalisierung von Cannabis

Trotz der Teillegalisierung von Cannabis in Deutschland hält Bayern an einem harten Kurs fest. Die Landesregierung rüstet sich für einen „strengen Vollzug“. München – Es hat rund zweieinhalb Jahre gebraucht, doch die Ampel-Koalition hat eins ihrer größten Wahlversprechen erfüllt: Der Cannabis -Konsum ist in Deutschland seit dem 1. April legal – zumindest teilweise.

Monatelang hatte sich insbesondere die Union gegen die Pläne gestemmt, Bayerns Ministerpräsident) sprach stets von einem „großen Fehler“. Seine Parteikollegin und Gesundheitsministerin Judith Gerlach will indes hart gegen das Kiffen in Bayern vorgehen.. Mithilfe des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit baue man bereits eine „zentrale Kontrolleinheit“ auf, die unter anderem die Cannabis-Vereine und deren Anbau „engmaschig“ kontrollieren solle

