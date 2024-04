Bayern Münchens Thomas Müller im Kampfmodus für Champions-League-Spiel gegen Arsenal

Die Champions-League-Generalprobe auf der Ostalb wird für die Münchner zum Fiasko. Trainer Tuchel soll trotzdem bleiben und gegen Arsenal für den Turnaround sorgen. Nur wie? Zumindest Thomas Müller sah sich schon wieder „im Kampfmodus“. Die vage Hoffnung, dass der FC Bayern München im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Arsenal am Dienstag (21.00 Uhr) das Gesicht zeigt, das er schon so oft in großen Spielen gezeigt hat, lebt beim 34-Jährigen. Gefühlt aber auch nur bei ihm.

Nach der bitterbösen 2:3-Blamage beim 1. FC Heidenheim ist die Stimmung in München endgültig am Boden. Die Generalprobe für den Königsklassen-Kracher wurde zum Fiasko. Trainer Thomas Tuchel soll nach Aussage der Clubbosse dennoch bleiben - und auf der internationalen Fußball-Bühne noch mal einen Turnaround schaffe

