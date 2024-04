Bayern München wird nach Leverkusener Meisterschaft Kader umbauen

Auf ein bislang probates Mittel können sie sich diesmal aber nicht verlassen.zu den ersten Gratulanten gehören wollen", ließ sich Sport vorstand Max Eberl in einer Pressemitteilung zitieren. Das ist sehr anständig. Der Altinternationale und Multilingualisthätte mit Sicherheit von" Sport smanship" gesprochen, so früh seine Glückwünsche auszurichten, und dass die Leverkusen er Leistung"à la bonne heure" gewesen sei.

Wobei theoretisch noch der Triumph in der Champions League möglich wäre. Mit einem Sieg gegen den FC Arsenal am Mittwoch würden die Münchner ins Halbfinale einziehen. Trainerwürde allerdings auch das kaum etwas ändern. Ob sich die Launenhaftigkeit mit erheblichen Korrekturen am Kader austreiben lässt, ist ebenso offen wie die Frage, wer Tuchel als Trainer folgen wird.

Bayern München Leverkusen Meisterschaft Kader Umbau

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



AZ_Augsburg / 🏆 14. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Internationale Pressestimmen zur Leverkusener MeisterschaftGanz Europa feiert Bayer Leverkusen, Xabi Alonso und die gebrochene Bayern-Dominanz.

Herkunft: SPORT1 - 🏆 109. / 51 Weiterlesen »

Bayer Leverkusen: Meister schon im April? Alonso – Habe den Titel später geplantEs fehlt nur noch ein Sieg für die erste Leverkusener Meisterschaft.

Herkunft: BILD_Sport - 🏆 43. / 63 Weiterlesen »

Bundesliga Restprogramm: Bayer Leverkusen kurz vor der Meisterschaft - FC Bayern und VfB Stuttgart gleichaufBayer 04 Leverkusen greift nach der ersten Meisterschaft seiner Vereinsgeschichte. Das Restprogramm der Bundesliga gibt es hier im Überblick.

Herkunft: Eurosport_DE - 🏆 89. / 52 Weiterlesen »

FC Bayern verliert Meisterschaft und Matthäus kritisiert TuchelDer FC Bayern hat die Meisterschaft verspielt. Lothar Matthäus kritisiert den Umgang von Trainer Tuchel mit den Stars Müller und Kimmich.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »

FC Bayern verliert Meisterschaft und Matthäus kritisiert TuchelDer FC Bayern hat die Meisterschaft verspielt. Lothar Matthäus kritisiert den Umgang von Trainer Tuchel mit den Stars Müller und Kimmich.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

FC Bayern verliert Meisterschaft und Matthäus kritisiert TuchelDer FC Bayern hat die Meisterschaft verspielt. Lothar Matthäus kritisiert den Umgang von Trainer Tuchel mit den Stars Müller und Kimmich.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »