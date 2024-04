Bayern München vor Herausforderung gegen Arsenal

Bayern München hat mit der Niederlage bei Aufsteiger 1. FC Heidenheim einen neuen Tiefpunkt in dieser Saison erreicht. Max Eberl möchte auch in den kommenden Wochen an Cheftrainer Thomas Tuchel festhalten, aber dieser erreicht die Mannschaft wohl nicht mehr. Vor einer großen Herausforderung beim Auswärtsspiel gegen Arsenal in der Champions League – der letzte mögliche Titel kann in der Königsklasse geholt werden.

Doch man gewinnt mittlerweile den Eindruck, dass es im Duell mit dem Premier-League-Team gar nicht mehr darum geht, Arsenal zu schlagen, sondern nicht unterzugehen. Die Bayern haben die vorangegangenen drei Aufeinandertreffen mit dem Club aus Nord-London jeweils 5:1 gewonnen. Aber das war ein Arsenal mit mittelmäßiger Spielanlage und gezeichnet von einer verfehlten Transferpolitik. Die Rollen wurden getauscht. Bayern wirkt gezeichnet – vom Misserfolg, von Selbstzweifeln und von einer gewissen Orientierungslosigkeit

