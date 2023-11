Bayern München: So reagiert das Netz auf die Pokal-Sensation

Eine andere twittert: „Tim Schreiber, der neue Hexer, Wahnsinn!“Und auch Saar-Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) kann es kaum fassen. Sie postet am Abend erst, dass sie das Spiel vor dem Fernsehen verfolgt und schreibt kurz nach dem Sieg bei Instagram: „Schweinegeil“. CDU-Landtagsabgeordneter Marc Speicher feiert ebenfalls die Pokalgeschichte des FCS: „Mega!“„Gerade bin ich ein super stolzes Fangirl“, schreibt SPD-Politikerin Josephine Ortleb auf Instagram.

