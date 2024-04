Bayern München sichert sich vorzeitig den Meistertitel

z überzeugte, ist in den letzten Tagen und Wochen alles gesagt und geschrieben worden. Es ist nahezu unmöglich, an dieser Gesamtleistung einen Makel zu finden.einen Beigeschmack. Und zwar in Form der erneut ausbleibenden Spannung . Bereits sechs Spieltage vor Schluss ist ganz oben alles entschieden. Dieund gegen den Abstieg mögen für die Fans der jeweiligen Vereine ein besonderes Anliegen sein. Allerdings versetzen sie die breite Masse nicht in große Aufregung.

Ein wenig erinnert die Situation nun an zahlreiche Titel der Bayern, die den anderen Teams weit enteilt waren. 2012/2013 betrug der Abstand auf Borussia Dortmund 25 Zähler, größer war der Vorsprung nie. 2014 lagen 19 Punkte zwischen diesen beiden Teams. Vier Jahre später distanzierte München den FC Schalke 04 ebenfalls mit 19 Zählern. Um nur die abschreckendsten Beispiele zu nennen.

Bayern München Meistertitel Bundesliga Spannung

