Bayern München: Alphonso Davies erhält neues Vertragsangebot

In der Mannschaft soll es einen Schnitt geben, die Zeiten von riesigen, garantierten Grundgehältern sollen vorbei sein. Zu viele Spieler verdienen um die 20 Mio. Euro im Jahr oder mehr. Darunter Harry Kane (30), Manuel Neuer (38), Thomas Müller (34), Leroy Sané (28), Joshua Kimmich (29), Kingsley Coman (27) und Serge Gnabry (28). Den neuen Kurs bekam als Erster Alphonso Davies (23) zu spüren. Der Außenverteidiger pokert seit Monaten um einen neuen Vertrag, soll von 20 Mio.

Euro Gehalt im Jahr träumen. Die Bayern machten ihm ein finales Angebot, das zwischen zwölf und 13 Mio. im Jahr liegen soll – also mehr als doppelt so viel Geld wie bisher. Verbunden mit der Bitte, rund um Ostern mitzuteilen, ob dieses Angebot angenommen wird.Nick Huoseh, Berater von Davies, sagte daraufhin zu BILD: „Es ist ein sehr wichtiger Vertrag in Alphonsos Karriere, und wir sollen die Entscheidung treffen – ohne zu wissen, wer der Trainer in der nächsten Saison sein wird oder wie die Mannschaft aussieh

