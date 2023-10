Bayern mit Euroleague-Niederlage gegen Fenerbahce

Trainer Pablo Laso und seine Bayern stehen in der Euroleague nach fünf Spielen bei einer Bilanz von 2:3 Siegen.haben in der Euroleague erneut gegen einen Titelfavoriten verloren. Gegen Fenerbahce Istanbul unterlag das Team von Trainer Pablo Laso mit 67:76 (38:41).

Nach fünf Spielen in der Königsklasse haben die Münchner eine Bilanz von 2:3 Siegen. Bester Schütze gegen die Türken war Sylvain Francisco mit elf Punkten. Knapp eine Woche nach dem 59:98-Debakel beim FC Barcelona zeigten sich die Münchner zumindest verbessert. Auch wenn der Euroleague-Titelanwärter aus der Türkei von zahlreichen Fans in der Halle über die komplette Spielzeit wie eine Heim-Mannschaft unterstützt wurde, führten die Münchner nach zehn Minuten mit 20:19. Das zweite Viertel gehört allerdings den Gästen: mit 41:38 für Fenerbahce ging es in die Pause.

Dort zeigte Weltmeister Andreas Obst seine Stärke. Auch wenn der Nationalspieler zuvor nur einen von fünf Dreiern traf, verkürzte er knapp 90 Sekunden vor dem Ende mit einem Distanzwurf auf 66:68. Endgültig drehen konnten die Bayern das Match allerdings nicht mehr.Angeführt von Topscorer Jarelle Reischel und einem starken Debütanten Nick Hornsby haben sich die Eisbären Bremerhaven im Auswärtsspiel der 2. headtopics.com

Die Hamburg Towers sind gegen Tel Aviv klar unterlegen. Das Hochrisiko-Spiel findet mit massivem Polizeipersonal statt, viele Zuschauer kommen jedoch gar nicht.ÖVB-Arena für die Eisbären Bremerhaven ein gutes Pflaster

Nach drei Niederlagen feierte die Mannschaft von Trainer Steven Key gegen die Artland Dragons ihren ersten Saisonsieg. 13,9 Sekunden vor Schluss machte Jarelle Reischel mit einem Kunstwurf den Erfolg perfekt.

