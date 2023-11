Bayern führt in Deutschland bei Luxuswagen pro Kopf

In Bayern sind nicht nur die meisten Luxuswagen pro Kopf registriert, sondern auch die Autos mit den meisten PS und den breitesten Reifen.ist voller Superlative. So gibt es hier die meisten Brauereien der Republik (624), die meisten Rindviecher (über drei Millionen) und die meisten Simultanpartien beim Mensch-ärgere-dich-nicht (über 2000). In keinem sachlichen Zusammenhang dazu steht die Tatsache, dass nirgendwo in Deutschland pro Kopf mehr Luxuswagen registriert sind als im Freistaat.

Und nicht nur das, die Bayern fahren auch die Autos mit den meisten PS und den breitesten Reifen. Doch der Reihe nach. Wie eine aktuelle Analyse ergibt, die vom Antriebstechnik-Unternehmen Schartec in Auftrag gegeben wurde, führt Bayern den sogenannten"Luxuswagen-Index" (LWI) mit 2,02 an. Dieser gibt an, wie „häufig teure Pkw im jeweiligen Bundesland vertreten sind“, heißt es in der Auswertung. Gemessen wurde im vergangenen Jahr anhand der Faktoren Kraftfahrzeuge pro Fläche und Einwohner sowie der Gesamtzahl der Neuzulassunge

:

