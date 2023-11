Bayern fordert grundlegende Wende in der Migrationspolitik

Vor den Beratungen der Ministerpräsidenten und -präsidentinnen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) verlangt Bayern eine grundlegende Wende in der Migrationspolitik. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) fordert in der Samstagsausgabe des 'Münchner Merkur' eine 'wuchtige Neuordnung'. Für ihn gehört auch dazu, Sozialleistungen für Asylbewerber abzusenken, um die Bundesrepublik als Zufluchtsland unattraktiver zu machen

. Der bayerische Ministerpräsident will konkret, dass es nur noch Sachleistungen für Asylbewerber über eine Bezahlkarte gibt. Sollte es dazu beim Bund-Länder-Gipfel keine Einigung geben, wird der Freistaat dies laut Söder im Alleingang einführen. Er fügte hinzu: 'Aber es wäre gut, wenn uns alle Länder folgen würden.' Im August hatte das bayerische Innenministerium mitgeteilt,CSU-Chef Söder will aber noch weitere Änderungen: So soll der Übergang von Asylleistungen in höhere Sozialleistungen nicht mehr nach 18 Monaten, sondern erst nach fünf Jahren erfolgen. Außerdem soll es für Asylbewerber mehr Angebote für gemeinnützige Arbeit und verpflichtende Sprachtests als Integrationsvoraussetzung an der Schule geben. Der Ministerpräsident zeichnet in dem Interview angesichts der gestiegenen Zahl von Migranten ein düsteres Bild: ' und die politische Stabilität des Landes ist gefährdet.' Er pochte deshalb erneut auf einer Obergrenze bei der Zahl der ankommenden Migrante

