Bayern-Flitzer Kingsley Coman: Verletzungen führten zur Liebe seines Lebens

Bayern -Flitzer Kingsley Coman hat häufig mit Verletzungen zu kämpfen. 2018 lernte er deswegen seine Frau kennen, mit der er jetzt eine Familie hat.ist prall gefüllt: Innen- und Außenbandriss im Knie, diverse Sprunggelenksverletzungen, Muskelfaserrisse, Prellungen und zwei Syndesmosebandrisse sind dort unter anderem aufgeführt. Wegen dieser hartnäckigen Verletzung am Sprunggelenk verpasste der französische Nationalspieler die Weltmeisterschaft 2018.

Dieser schwierigen Zeit kann der Flügelspieler im Nachhinein aber durchaus etwas Positives abgewinnen.„Manchmal hat man Glück im Unglück, denn: Ich habe meine Frau während der WM 2018 kennengelernt. Jetzt habe ich eine Frau und Kinder, das ist ein Segen“, berichtet Coman im Interview mit FCBTV. Zwei Jahre später machte der King seiner Sabrina auf der griechischen Insel Mykonos einen Heiratsantrag, mittlerweile sind beide stolze Eltern einer Tochter. „Manchmal passieren Dinge aus einem bestimmten Grund. Manchmal nich

Bayern Munich winger Kingsley Coman has frequently struggled with injuries. In 2018, he met his wife as a result, with whom he now has a family. Despite the difficult times, Coman sees a positive side to his persistent ankle injury, as it led him to meet his wife during the 2018 World Cup. Two years later, he proposed to Sabrina on the Greek island of Mykonos, and they are now proud parents of a daughter.

