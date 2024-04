Bayern-Fans gründen Fußballklub in der Mongolei

2014 gründeten verrückte Bayern-Fans in der Mongolei einen Fußballklub. Inzwischen spielt der Bavarians FC dort in der Premier League. In der Mongolei steckt der FC Bayern mitten im Abstiegskampf, doch für Ogi geht das in Ordnung. 'Es ist für uns ein Traum, überhaupt in der Premier League zu spielen', sagt der Besitzer des Bavarians FC in fließendem Deutsch am Telefon.

Der 6500 Kilometer von München beheimatete Erstligist aus Ulan Bator trägt seinen kuriosen Namen nicht von ungefähr: Denn gegründet wurde der Verein vor zehn Jahren von einem Fanklub des deutschen Rekordmeisters. 'In der Mongolei sprechen 30.000 Menschen Deutsch, viele davon sind Bayern-Fans', sagt Ogi, der mit vollem Namen Otgonbayar Ulaankhuu heißt, dem SID. Er selbst wurde zum 'heißblütigen' Anhänger, wie er sagt, als er zehn Jahre in Deutschland studierte und Lothar Matthäus verehrte. Zurück in der Mongolei gründete er 2009 den Fanklub. Drei Aufstiege in vier JahrenDoch damit nicht genu

